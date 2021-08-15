Ankara Altındağ'da provokasyon! Mahalle sakinleri olayın iç yüzünü anlattı: Dışarıdan gelenler karıştırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki parkta Suriyeli Y.A ve A.M.A., Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger ile tartışmış, çıkan kavgada Emirhan Yalçın bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Olaya karışan iki şüpheli tutuklanırken, sosyal medyada devreye giren provoke edici mesajlar sokağı yangın yerine çevirdi. Çok sayıda Suriyelinin evi taşlandı, ateşe verildi.
Olay sonrası gözaltına alınan 148 şüpheliden 66'sının yağma, soygun, hırsızlık gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Emirhan Yalçın'ın babası "Birlikten dirlik doğar" sözleriyle yaşananlara tepki gösterirken, esnaf ve mahalle sakinlerinden de provokatörlere benzer tepki geldi.