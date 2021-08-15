Ankara Altındağ'da provokasyon! Mahalle sakinleri olayın iç yüzünü anlattı: Dışarıdan gelenler karıştırdı

Mine Sağsöz (Battalgazi-Esnaf): Bizim 'Bunlar sığınmacı, yurdumuzdan gitsin' gibi bir amacımız yok. Bizler vatanseveriz, insanları korur, severiz.

Arif Varlı (Esnaf): Emirhan Yalçın'ın ölmesiyle birlikte durumu fırsata çevirenler, hırsızlık yapanlar oldu. Bunu yapanların çoğu provokatör. Burada yaşayan insan cama taş atıp yağma yapmaz.

İrfan Yılmaz (Mahalle sakini): Vurup kırma, yağmalama işi hiç doğru değildi. Bu işi yapan buranın insanı değil. Bizler böyle bir şey yapmayız. Gece alkol alıp gelen kişiler vardı.