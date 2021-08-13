Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.08.2021 12:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 12:47
    ABONE OL

    Ankara Altındağ'daki provokasyonda gözaltı sayısı arttı! Dikkat çeken detay

    Son dakika haberine göre Ankara Altındağ'da dün gece yaşanan provokatif olaylarla ilgili olarak 72 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 28'inin çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

    Altındağ’daki provokasyonda gözaltı sayısı arttı
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha yakalandığını bildirdi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi
    Altındağ ilçemizde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde 12 Ağustos günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır.

    29 şahis hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık ve bunun gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Selden geriye kalanlar...
    Haberler Güncel Ankara Altındağ'daki provokasyonda gözaltı sayısı arttı! Dikkat çeken detay
        SON DAKİKA