Ankara Altındağ'daki provokasyon sonrası acılı babadan birlik çağrısı: Devletimiz varsa biz varız

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) babası Osman Yalçın, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara karşı birlik çağrısında bulundu. Yalçın, oğlunun vefatı nedeniyle evinin bulunduğu sokakta kurulan taziye çadırında açıklamalarda bulundu.
BENİM DEVLETİM VAR OLSUN
Oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamaların bir basın kuruluşu tarafından çarpıtıldığını ifade eden Yalçın, "Bir şehit babası olarak kendime yediremedim. Ben yalan konuştuğum takdirde kaybettiğim gündür. Ben her zaman doğruların yanındayım. Benim devletim var olsun. Her döndüğümde devletim arkamdaydı." diye konuştu.
Yalçın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve emniyet güçleriyle kenetlendiklerini dile getirerek, "Benim bir Emirhan'ım değil, bin tane Emirhan'ım olsun, yine feda olsun. Benim Emirhan'ım, Türk malını korumak için şehit oldu. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için ben nasıl gururluyum biliyor musunuz? Helal olsun oğluma." ifadesini kullandı.