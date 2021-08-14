Ankara Altındağ'daki provokasyon sonrası acılı babadan birlik çağrısı: Devletimiz varsa biz varız

Vatandaşlara birlik çağrısında bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Devletimiz çok büyük. Devletimiz varsa biz varız. Her döndüğümde devletim arkamdaydı. Benim çocuğumu şehit gibi götürdüler. Böyle bir şey görülmüş değil. Bir Önder (Mahallesi) biliyordu benim oğlumun ismini, şimdi bütün dünya biliyor. Ne diyebilirim, yanlış konuşmuş da olabilirim. Acılı bir babayım ama ben gözümü açtığımda devletim hep yanımdaydı. Onlardan Allah razı olsun. Onların bini, bir milyar olsun. Allah'ım onlara zeval vermesin."

Emirhan Yalçın'ın dayısı Bekir Acıelma da yaşanan olaylara ilişkin, "Biz, 'Gidip Suriyelinin aracını parçalayın, öbürüne vurun istemiyoruz. Biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz.' dedik." ifadesini kullandı.