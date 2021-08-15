SON DAKİKA! Başkan Erdoğan sınır birliklerine seslendi: Yalan terörü estiriliyor

Hudut birliklerinin yıl başından bu yana yurt genelinde 91 bin 78 kişiyi yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakaladığını belirten Akar, "Bunlardan İran hududunda yakalananların sayısı 587'dir. Hudutlarımızdan girmesi engellenenlerin sayısı ise 181 bin 328 oldu. Bunların İran sınırına tekabül edenlerinin sayısı ise 61 bin 943'tür. Asker-sivil iş birliği yoğun şekilde uygulanarak gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bir tarafta hudutta askerler, diğer tarafta mülki makamlar, diğer tarafta ise Cumhuriyet savcılıklarımız bu konuyu etkili bir şekilde yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

İran sınırındaki fiziki güvenlik tedbirlerine de değinen Akar, şunları söyledi: "Modüler duvar yapıyoruz, şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük bölümü tamamlandı. 150 kilometreye yakın hendek kazıldı. Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımızın, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı. Bunların yanı sıra jandarmalar ve polis özel harekat birlikleri de takviye edildi. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım."