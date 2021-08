Türkiye'deki orman yangınlarında son durum! Antalya ve Muğla'da söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

Sarp Sınır Kapısı'na gelen bazı vatandaşlar da yangın söndürme faaliyetlerine katılacak ekibe Türk ve Azerbaycan bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy halinde Hopa ilçesine gelen ekibe Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yemek ikram edildi, araçlara yakıt ikmalinin ardından ekip yangın bölgesine hareket etti.

Ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadele için buraya geldiklerini söyledi.

Bir an önce yangın bölgesine ulaşmak için durmadan yola devam edeceklerini belirten Bağışov, "Biz yangınların söndürülmesine hazırız. Tüm alet edevatımızı yanımıza aldık. Tecrübeli meslektaşlarımızla yangınların söndürülmesi için celp olduk. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Her zaman her şeyde Türkiye'nin yanında olacağız. Sağ olsun Türkiye." diye konuştu.