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    • 02.08.2021 09:27
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    Türkiye'deki orman yangınlarında son durum! Antalya ve Muğla'da söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

    Son dakika haberi! Türkiye başta Antalya olmak üzere orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin alevlere karşı çetin mücadelesi devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınların yer aldığı tabloyu paylaşan Pakdemirli, "Ormanın Kahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye'deki orman yangınlarında son durum!

    Ekiplerin alevlere karşı çetin mücadelesi devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınların yer aldığı tabloyu paylaşan Pakdemirli, "Ormanın Kahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



    İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ


    09.20 Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

    Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

    Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.


    08.31 MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


    Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi'nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    07.52 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını havadan ve karadan inceledi.

    Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçerindeki yangınlar nedeniyle bölgede çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplatı sonrası hareket eden Soylu, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde ekiplerden bilgi aldı.

    Daha sonra Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt eşliğinde helikopter ile Milas-Bodrum Havalimanı'nına indi, oradan da karayolunu kullanarak Milas ve Bodrum'da gitti. Yangından etkilenen köyleri gezen Bakan Soylu, bölgelerde incelemelerde bulundu.



    03.30 SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor.

    Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

    Bölge halkı ile bazı sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmasına katılan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar içinde içecek taşıyor.

    Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi.

    Alevlerin Kemerköy Termik Santrali lojmanlarına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, yangın söndürme ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi ancak yangının bu noktaya gelmesi ekiplerin yoğun mücadelesiyle önlendi.

    Çevrede önlem alan jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.

    Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.


        02.13 Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan bir ekip yurda giriş yaptı.

        Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı tarafından karşılandı.

        Sarp Sınır Kapısı'na gelen bazı vatandaşlar da yangın söndürme faaliyetlerine katılacak ekibe Türk ve Azerbaycan bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu.

        Konvoy halinde Hopa ilçesine gelen ekibe Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yemek ikram edildi, araçlara yakıt ikmalinin ardından ekip yangın bölgesine hareket etti.

        Ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadele için buraya geldiklerini söyledi.

        Bir an önce yangın bölgesine ulaşmak için durmadan yola devam edeceklerini belirten Bağışov, "Biz yangınların söndürülmesine hazırız. Tüm alet edevatımızı yanımıza aldık. Tecrübeli meslektaşlarımızla yangınların söndürülmesi için celp olduk. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Her zaman her şeyde Türkiye'nin yanında olacağız. Sağ olsun Türkiye." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Abdullah Özer de iki devlet tek millet olmanın verdiği güçle yangınlarla mücadele için yurda gelen Azerbaycan ekibini karşılamak amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslediği tırıyla Trabzon'dan buraya ulaştığını dile getirdi.

        Ekibi karşılamak için Sarp Sınır Kapısı'nda 6 saat beklediğini ifade eden Özer, "Bizim için Azerbaycan ve Türkiye'nin farkı yok. Orası da Türk toprağı, burası da. Kardeşlerimiz bu coğrafyadaki Türk topraklarındaki yangını söndürmek için burada. Bundan gurur duydum." dedi.

        Hakan Ekşi de 10 gün önce askerden terhis olduğunu belirterek, ekibi karşılamak için 10 saattir Sarp Sınır Kapısı'nda beklediğini söyledi.

        Ekşi, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi karşılamaya geldim. Çok gurur duydum. Var olsun Azerbaycan halkı. İki devlet, tek millet anlayışıyla Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


            01.39 Antalya'nın Alanya ilçesinde, gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ Mahallesi'ndeki orman yangını tekrar başladı.

            Gündoğmuş'ta rüzgarın etkisiyle Güzelbağ ve Bayır mahalleleri ile Susuz Yaylası'nı etkileyen yangınla mücadele devam ediyor.

            Havadan ve karadan müdahaleyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ'daki orman yangını akşam saatlerinde tekrar başladı.

            Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, Güzelbağ'ın üst bölgelerinde, akşam saatlerinde yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını söyledi.

            Tehlike nedeniyle yeniden tahliye kararı verildiğini belirten Yücel, "Tahliye kararıyla evlerini boşaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için Güney Hüddoğlu Düğün Salonu, Nebahat Şifa Öğrenci Yurdu ve Oba Kız Öğrenci Yurdunu hazırlattık. Vatandaşları, belediye otobüsleri, tır ve kamyonlarla riskli bölgeden uzaklaştırıyoruz. Ayrıca, yangın bölgesindeki tüm hayvanlar da belediye araçlarıyla güvenli alanlara taşınıyor." dedi.

            Yücel, yangını söndürmek için ekiplerin bütün gün havadan ve karadan müdahalede bulunduğunu, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

            Büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Yücel, "Gündüz kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. Yangın bir türlü tam olarak söndürülemiyor. Can kaybı yaşanmaması için hem insanlarımızı hem de bölgedeki tüm hayvanları belediye araçlarımızla güvenli bölgeye taşımak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.


            BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLADI
            Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

            28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınların yer aldığı tabloyu paylaşan Pakdemirli, "Ormanın Kahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

            İşte o tablo;

            Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda açıklama yaptı.

            "ŞU ANDA DEVAM EDEN 8 YANGIMIZ VAR"

            Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

            28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. Şu anda devam eden 8 yangımız var. Devam eden yangınlarımız Antalya'yı biliyorsunuz, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydikemer yangını soğutma çalışmaları başladı. Gün içinde Menteşe'de çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Tunceli Hozatlı'da bir yangın şu anda devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık

            Genel olarak tüm bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.



                "BUGÜN TEDBİREN 6 MAHALLE BOŞALTILDI"
                Muğla özelinde ise ben, vatandaşlarımızdan zaman zaman bazı serzenişler duyuyorum. İşte uçak veya helikopter göremiyoruz, diye. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı.



                "YANGINLARDA 8 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"
                Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da yüzde 75'ini bitirdik. Yanan orman alanları müsaade ettikçe bu hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'deki bu yangılarda, özellikle 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi, 84 milyonu üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz, geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Elbette sadece canlarımız gitmedi, hayvanlarımız da gitti, onlar da can. Onlar için de üzülüyoruz. Sadece ağaçlarımıza değil, onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için mücadelemiz hızlı bir şekilde devam ediyor.

                Pakdemirli'ye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da eşlik etti.

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                Haberler Güncel Türkiye'deki orman yangınlarında son durum! Antalya ve Muğla'da söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor