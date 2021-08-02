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    • Güncel
    • 02.08.2021 08:50
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    • 02.08.2021 09:16
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    Meteorolojiden 4 il için son dakika sağanak yağış uyarısı (2 Ağustos yurt genelinde hava durumu)

    Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber geldi. Son dakika haberine göre Ordu, Van, Hakkari ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika değerlendirmesine göre yurt genelinde hava durumu.

    4 il için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

    Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

    Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    4 il için sağanak yağış uyarısı



    İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    EDİRNE °C, 42°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 42°C

    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KARABÜK °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların başta batı kıyı ilçeleri olmak üzere Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu; bölgenin doğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ELAZIĞ °C, 38°C

        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        KİLİS °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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        4 il için sağanak yağış uyarısı
        Haberler Güncel Meteorolojiden 4 il için son dakika sağanak yağış uyarısı (2 Ağustos yurt genelinde hava durumu)