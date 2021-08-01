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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Vatandaşların tahliyesi için Marmaris'e iki çıkarma gemisi sevk edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle vatandaşların tahliyesi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

    Marmaris'e iki çıkarma gemisi gönderildi!

    Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.



    Bakanlık, devam eden yangınlar dolayısıyla vatandaşları denizden tahliye etmek üzere iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.



    MSB'den yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" ifadelerine yer verildi.



        İşte o paylaşım;



        YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
        Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

        Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

        Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

        Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Vatandaşların tahliyesi için Marmaris'e iki çıkarma gemisi sevk edildi