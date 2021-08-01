Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde: 3 kule çalışanının alevlerden kurtarılmasına vesile oldular







"3 KULE ÇALIŞANININ ALEVLERİN ARASINDAN KURTULMALARINA VESİLE OLDU"

İsmail Demir, "Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor. AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu" ifadelerini kullandı.