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    • 01.08.2021 20:11
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    Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde: 3 kule çalışanının alevlerden kurtarılmasına vesile oldular

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’ların yangınlarda aktif görev aldığını açıkladı. Demir, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı uçuşta 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu" dedi.

    İHA’lar yangın bölgesinde! 3 işçi kurtarıldı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'ların yangınlarda aktif görev aldığını açıkladı.




    "3 KULE ÇALIŞANININ ALEVLERİN ARASINDAN KURTULMALARINA VESİLE OLDU"
    İsmail Demir, "Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor. AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu" ifadelerini kullandı.



    İşte Demir'in o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde: 3 kule çalışanının alevlerden kurtarılmasına vesile oldular