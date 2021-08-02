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    • 02.08.2021 07:59
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    2 Ağustos yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kafe ve restoranlar yeniden kapanıyor mu?

    2 Ağustos'ta yasaklar geri mi geliyor? Vaka sayılarının son dönemde artmasıyla birlikte vatandaşlar yasakların yeniden geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kurban Bayramı sonrasında vaka ve vefat sayılarında artış meydana gelmeye başladı. Son açıklanan verilere göre vaka sayısı 20 bin bandında ilerliyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte gözler Kabine Toplantısı'na odaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Peki, 2 Ağustos yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Yasaklar gelecek mi? 2 Ağustos’ta yasaklar geri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

    2 Ağustos yasaklar geri gelecek mi? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Vaka sayılarının 20 bin bandına tırmanmasıyla birlikte yasaklar yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Peki, 2 Ağustos yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? İşte detaylar!

    2 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?

    Yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos Pazartesi toplanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." açıklamasında bulundu.

        AŞI OLMAYANA KISITLAMA GELECEK Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi.

        Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

        Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu.

        Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech tüm bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz buna bakacağız. Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

        KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINDA SON DURUM NE?

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.

        Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 233 bin 338 aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

        En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

        "AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

        Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
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