2 Ağustos yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kafe ve restoranlar yeniden kapanıyor mu?

2 Ağustos yasaklar geri gelecek mi? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Vaka sayılarının 20 bin bandına tırmanmasıyla birlikte yasaklar yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Peki, 2 Ağustos yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? İşte detaylar!
2 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?
Yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos Pazartesi toplanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." açıklamasında bulundu.