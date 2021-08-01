SON DAKİKA: Türkiye'de orman yangınlarında son durum! Yangından etkilenen 5 ile 11 milyon TL'lik daha kaynak

Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 107 yangından 101'i kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde Muğla Marmaris ve Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan mücahale yeniden başladı. Mersin Silifke ve Antalya Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alındı.

İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

18:15 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Yanık, yangından etkilenen 5 ile acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarılacağını bildirdi.







İşte Derya Yanık'ın o açıklaması;



"Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz.



Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek."





MSB'DEN BÖLGEYE İKİ ÇIKARMA GEMİSİ

17:18 Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle vatandaşların tahliyesi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" ifadelerine yer verildi.



BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

16:12 Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manavgat'taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz" dedi.



Koca, Mersin, Marmaris ve Bodrum'daki yangınlarla ilgili de, "Mersin'deki yangından etkilenen 154 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Marmaris ve Bodrum'daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186'sı da tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 17'sinin tedavisi devam ediyor. Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı ve 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu" ifadelerini kullandı.

15.55 MANAVGAT'TA CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde çiftin cansız bedenleri bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçede 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur'a ait olduğu belirlendi. Çiftin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

14.56 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Antalya ili Kemer ilçesi Kuzdere mevkiinde 13:05 saatinde çıkan orman yangınına 13:10 itibarı ile ilk müdahale yapılmış, yangın 13:30 itibarı ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

13.12 MURAT KURUM: 257 KİŞİ HASAR TESPİTİ İÇİN SAHADA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yangınla mücadelemizin 5'inci gününde devletimizin tüm imkânları, sahadaki ekip ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşlarımızın yanındayız.

Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

ANTALYA MANAVGAT; Hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2.331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1.446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik.

MUĞLA MARMARİS; 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.

MERSİN; İl genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık'ta 57, Silifke'de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

ADANA; Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1.605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ'da 24 ve Kozan'da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız."

12.30 EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: KİN VE NEFRET POMPALAYANLARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Son günlerde, ülkemizde büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyetlere sebep olan orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya platformlarında;

Başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler olmasına rağmen ülkemizde meydana gelmiş gibi yansıtılan,

Birtakım film sahnelerinden alınan,

Ülkemizde yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntüler tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu tür faaliyetler, vatandaşlarımız üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet vermekte,

ayrıca sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden ilgili personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirmektedir.

Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden,

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Türk polis teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

11.30 MANAVGAT'TAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.