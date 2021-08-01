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    • 01.08.2021 21:29
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    Orman yangınıyla mücadele! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 125 yangından 117'si kontrol altında

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, 125 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını bildirirken şu anda 8 yangının devam ettiğini aktardı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu canlı yayında açıkladı.

    Bakan Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.



    Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

    28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık. Muğla üzerinde 4 uçak, 1 insansız hava aracımız var. Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik.



    Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik.

    Orman teşkilatımıza, bu mücadelenin kahramanlarına teşekkür ediyorum. Ekiplerimize motorlarıyla su ve yemek taşıyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

    İlk yağmurlarla beraber fidan dikim kampanyamızla bu kaybettiğimiz alanları yeşillendirme gayreti içerisinde olacağız.
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    Orman yangınlarında son durum
    Haberler Güncel Orman yangınıyla mücadele! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 125 yangından 117'si kontrol altında