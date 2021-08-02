Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçakça sözler: Tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman

Üzümcü isim vermeden Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Nefret etmiyorum, şaşırtıcı gelecek ama ölmeni de istemiyorum, tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman. Teşekkürler." sözlerini sarf etti.

İSİM VEREMEDİ VATANDAŞLAR ÜZÜMCÜ'YE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Üzümcü'nün isim vermeden Başkan Erdoğan'a hakaret etmesi, hapse girmemek için olduğu düşünülüyor.

Vatandaşların çok sert tepkiyle karşılaşan provokatöre verilen yanıtlarda en dikkat çekeniyse, "Allah senin ömründen alıp ona versin inşallah" oldu.