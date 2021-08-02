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    • 02.08.2021 12:58
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    Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçakça sözler: Tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman

    Gezi kalkışmasında en önde boy gösteren CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü'den skandal bir paylaşım geldi. İsim vermeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ahlak dışı üslupla hedef alan Üzümcü karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Haberşn detayları...

    Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçakça sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlık edenlerin başlarında gelen oyuncu eskisi Levent Üzümcü'den, skandal bir açıklama yayınladı.

    Üzümcü isim vermeden Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Nefret etmiyorum, şaşırtıcı gelecek ama ölmeni de istemiyorum, tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman. Teşekkürler." sözlerini sarf etti.

    İSİM VEREMEDİ VATANDAŞLAR ÜZÜMCÜ'YE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

    Üzümcü'nün isim vermeden Başkan Erdoğan'a hakaret etmesi, hapse girmemek için olduğu düşünülüyor.

    Vatandaşların çok sert tepkiyle karşılaşan provokatöre verilen yanıtlarda en dikkat çekeniyse, "Allah senin ömründen alıp ona versin inşallah" oldu.

    İşte öne çıkan tepkilerden bazıları;

    SABİHA GÖKÇEN CEHALETİ VATANDAŞLARI GÜLDÜRDÜ

        Geçtiğimiz ay Üzümcü'nün "Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı" iftirası alay konusu olmuştu. Çünkü, Üzümcü'nün basit yalanına konu olan tüneller, pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.

        BAŞKASININ ADINA UTANMAK BU OLSA GEREK

        Öte yandan bu kadar kolay ulaşılabilecek bir bilgiyi bilmeden alaycı bir dil kullanan CHP'li eski oyuncu, "Bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz." sözlerini saf etmişti.

        KENDİSİYLE DALGA GEÇENLERE "ÇOMAR" HAKARETİNDE BULUNDU

        Üzümcü, kendisinin bu mesnetsiz açıklamalarını ti'ye alan vatandaşlara "çomar ordusu" hakaretini savurmuştu.

        ÖLEN İMAM İLE DALGA GEÇTİ

        Vukuatları bitmeyen Üzümcü, 2 buçuk yıl önce CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi olmuştu. Göreve getirilmesinden bir ay sonra da vefat eden imam ile dalga geçmişti. Ağacın altında kalarak yaşamını yitiren imam Ramazan Akbaş'ın ölümüyle ilgili paylaşım yapan müzmin muhalif, "Ah be Ramazan. Bir imam kolay mı yetişiyor." hadsizliğinde bulunmuştu.

        Fanları dahi bu iğrenç hakareti sonrası Üzümcü'ye sert tepki göstermişti.

        Gezi kalkışmasından bugüne kadar devleti kötüleme çabasına girmiş Levent Üzümcü'yü finanse edenler provokatif söylemlerine karşılık ne kadar ödeme yapıyor merak konusu...
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