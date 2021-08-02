Ormanlar yok olurken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu yalan peşinde: Biraz şerefin utanman varsa hepsini kapat!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1982 tarihli orman alanlarında yapılaşma yetkisini içeren düzenlemeyi çarpıtarak, "Erdoğan bir imza ile ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi" şeklindeki sözleri büyük tepki topladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1982 tarihli kanun ile 3 ayrı bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan bir yetkidir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Hem yalancı hem ahlaksızsın! Vatandaşın kullanacağı mesire alanlarıyla ilgili bir düzenlemeyi kalkıp betonlaşmaya yormak senin gibi bir provokatöre yakışır. Eğer biraz şerefin utanman varsa CHP'li belediyelere tahsis edilen tüm mesire alanlarını kapat! Ama sende ne gezer!