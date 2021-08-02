Ormanlar yok olurken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu yalan peşinde: Biraz şerefin utanman varsa hepsini kapat!



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Hem yalancı hem ahlaksızsın! Vatandaşın kullanacağı mesire alanlarıyla ilgili bir düzenlemeyi kalkıp betonlaşmaya yormak senin gibi bir provokatöre yakışır. Eğer biraz şerefin utanman varsa CHP'li belediyelere tahsis edilen tüm mesire alanlarını kapat! Ama sende ne gezer!