"Dağ olmayan yere tünel yapıldı" yalanı alay konusu olan Levent Üzümcü şimdi de vatandaşlara "çomar" diye hakaret etti

Gezi teröründe ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan eski oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken rezil oldu.



LÜKS OTOMOBİLİYLE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMIŞTI

500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye atarak video kaydı alan Üzümcü şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş."





TÜNELLER PİSTİN ALTINDAN GEÇİYOR

Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için ikinci bir pist yapılacak. Bu alana da öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.







UTANMADAN BİR DE HAKARET ETTİ

Yalanı ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Üzümcü, özür dilemek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Twitter'dan bir video daha yayınladan Üzümcü, kendisini eleştiren vatandaşlara "çomar ordusu" diye seslendi.

