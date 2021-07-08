Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.07.2021 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2021 10:23
    ABONE OL

    "Dağ olmayan yere tünel yapıldı" yalanı alay konusu olan Levent Üzümcü şimdi de vatandaşlara "çomar" diye hakaret etti

    CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil oldu. Öyle ki Üzümcü'nün "dağ olmayan yere tünel yapıldı" dediği tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı. Sosyal medyada rezil olan Üzümcü, özür dilemek yerine kendisini eleştirenlere bu kez de "çomar ordusu" diyerek hakaretler savurdu.

    takvim.com.tr
    Şimdi de vatandaşlara çomar diye hakaret etti

    Gezi teröründe ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan eski oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken rezil oldu.

    LÜKS OTOMOBİLİYLE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMIŞTI
    500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye atarak video kaydı alan Üzümcü şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş."

    TÜNELLER PİSTİN ALTINDAN GEÇİYOR
    Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için ikinci bir pist yapılacak. Bu alana da öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.



    UTANMADAN BİR DE HAKARET ETTİ
    Yalanı ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Üzümcü, özür dilemek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Twitter'dan bir video daha yayınladan Üzümcü, kendisini eleştiren vatandaşlara "çomar ordusu" diye seslendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İyi uçuşlar Akşener!
    Haberler Güncel "Dağ olmayan yere tünel yapıldı" yalanı alay konusu olan Levent Üzümcü şimdi de vatandaşlara "çomar" diye hakaret etti