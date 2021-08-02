2021 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme sonuçları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme" kura sonuçları bugün açıklandı. Kura çekiminin ardından iller arası tayinler ile ilgili isim listesi yayınlandı. Kura sonucunu merak eden vatandaşlar gerekli araştırmalara başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin dönemi listesine nereden bakılır? İşte 'Haziran Dönemi' isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama takvimi!
2021 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI SONUÇLARI!
Kura çekilişi 02.08.2021 tarihinde saat 09:30 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,
"Kura çekilişi 02.08.2021 tarihinde saat 09:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2021 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 14.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.