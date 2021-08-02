2021 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme sonuçları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Kura çekilişi 02.08.2021 tarihinde saat 09:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.



Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2021 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 14.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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