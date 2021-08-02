Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.08.2021 12:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2021 12:25
    ABONE OL

    2021 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme sonuçları belli oldu mu?

    Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası sonuçları belli oldu mu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından iller arası kura sonuçları bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından iller arası tayinler ile ilgili isim listesi yayınlandı. Bu bağlamda, 'Haziran Dönemi' isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama takvimi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. İşte 2021 yılı Haziran dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuç ekranı!

    takvim.com.tr
    2021 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçları!

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme" kura sonuçları bugün açıklandı. Kura çekiminin ardından iller arası tayinler ile ilgili isim listesi yayınlandı. Kura sonucunu merak eden vatandaşlar gerekli araştırmalara başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin dönemi listesine nereden bakılır? İşte 'Haziran Dönemi' isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama takvimi!

    2021 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI SONUÇLARI!

    Kura çekilişi 02.08.2021 tarihinde saat 09:30 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.

    Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

    "Kura çekilişi 02.08.2021 tarihinde saat 09:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

    Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2021 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 14.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Yerleşenler Listesini görmek için TIKLAYINIZ

        Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 02.08.2021 tarihi Pazartesi günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

        Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

        Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Bilgin'den Toplu sözleşme açıklaması
        Haberler Güncel 2021 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme sonuçları belli oldu mu?