Yangın felaketini bile fırsat bildiler! Türkiye'ye sözde yardım kampanyası adı altında siyasi operasyon

YANGIN ÜZERİNDEN SİYASİ MÜDAHALE ÇAĞRISI

Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor.



Daha önce de benzer toplumsal meseleler belli çevrelerce kaşınarak siyasi müdahale çağrısı yapılmıştı. Her olayda sosyal medyayı manipüle eden ve devletimizi karalama peşine düşen odaklar, bu kez de yangını fırsat bilerek düğmeye bastı. Paylaşımların birçoğunda yer alan bilgilerin yanlış olması, devletin aciz gösterilmesi, hükümetin yangınlara karşı hiçbir şey yapmadığı algısının yayılmaya çalışılması ve dolayısıyla dışarıdan gelecek bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğu mesajı dikkat çekiyor.





KÜRESELCİ ACUN DA TOPA GİRDİ

Sosyal medyadaki sözde yardım kampanyasına destek veren isimlerden birisi de Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var. #helpTurkey

Lütfen bu mesajı yayın. Bizim çok acil olarak dünya çapında sesimizi duyurmaya ve yardıma ihtiyacımız var."



KRONİK MUHALİF SANATÇILAR DEVREDE

Türkiye'yi aciz göstermeye çalışan ve bir müdahalenin gerekli olduğunu vurgulayan paylaşımlara kronik muhaliflikleriyle bilinen isimler de destek verdi.

















ALTUN: SÖZDE YARDIM KAMPANYASI DEVLETİMİZİ ACİZ GÖSTERMEK İÇİN BAŞLATILMIŞTIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası, ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır" dedi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçladığını açıkladı.







'DEVLET- MİLLET BİRLİKTELİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK AMACIYLA BAŞLATILDI'



Türkiye'nin güçlü oldğuna işaret eden Fahrettin Altun, şu açıklamada bulundu:



"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz."



'RESMİ MERCİLERE İTİMAT EDELİM'

Sosyal medyada, mesaj gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin pek çoğunun yalan olduğunu kaydeden Altun, "Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim" dedi.