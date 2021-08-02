Almanlara çalışan Nevşin Mengü ile Yahudi İvo, Türkiye'ye iftira attı: İsrail’in teklifini yanıtsız bıraktı

"Söylediklerini aynen paylaşıyorum: "İsrail'in yardım teklif ettiği ve Türkiye'nin bunu reddettiği doğru değil. Bizim söylediğimiz şu; Türk yetkililerle konuşuyorduk ve kendileri mücadeleyi sürdürdüklerini söylediler. Tabi eğer zaruri olur ise İsrail yardım teklifinde bulunabilir"

KAYNAK GÖSTEREMEYEN MUHALİF GAZETECİLİĞİ...