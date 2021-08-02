Almanlara çalışan Nevşin Mengü ile Yahudi İvo, Türkiye'ye iftira attı: İsrail’in teklifini yanıtsız bıraktı

Devlet, 28 Temmuz'dan bugüne kadar çıkan veya çıkarılan 125 orman yangınının 117'sini tamamen söndürme başarısı gösterdi. 6 günde destansı bir mücadele gösteren iktidarı aciz göstermek için yoğun bir kara propaganda yürütülüyor.
Yalan terörü sosyal medya aracılığıyla fondaş medyanın saç ayaklarından kamuoyuna yayılıyor.
KİMLER KİMLERLE BERABER
Almanya'nın Türkiye'de yayın yaptırdığı Deutsche Welle Türkçe'de çalışan Nevşin Mengü ile Şalom Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas devleti aciz gösterme stratejisinin bir parçası oldu.
BUNLAR GAZETECİ Mİ ŞİMDİ?
Mengü, "İsrail de yardım teklifinde bulundu, gelen bilgiler Türkiye'nin bu teklifi yanıtsız bıraktığı yönünde." dedi. Ardından Molinas, "Yangınla alakalı olarak, İsrail'in uçak yardım önerisine cevap verilmediği iddia ediliyor. Kibir zararlıdır. Yangın büyüyor. Zaten bu işe bozulacak bir İran kaldı bütün İslam dünyasında." paylaşımını yaptı.
Konuya ilişkin araştırma yapan Anadolu Ajansı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz, Mengü ile Molinas'ın yalan söylediğini belirtti.
TABİİ Kİ YALAN ÇIKTI