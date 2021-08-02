LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? meb.gov.tr: LGS 2. nakil başvuruları ne zaman açıklanacak? LGS tercih yapma ekranı 2021!

LGS 3. tercihler ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların ardından 3. tercih döneminin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, LGS 3.tercihler ne zaman yapılacak? LGS 2.nakil başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!
LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.