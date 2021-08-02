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    • 02.08.2021 13:11
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    LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? meb.gov.tr: LGS 2. nakil başvuruları ne zaman açıklanacak? LGS tercih yapma ekranı 2021!

    LGS 3. tercihler ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından LGS 2. nakil başvurusu yani 3. tercihlerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazanmaya başladı. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, LGS 3.tercihler ne zaman yapılacak? LGS 2.nakil başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    LGS 2.nakil başvuru ekranı, tercih yapma 2021 meb.gov.tr: LGS 3.tercihler ne zaman, 2.nakil başvurusu nasıl yapılacak?

    LGS 3. tercihler ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların ardından 3. tercih döneminin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, LGS 3.tercihler ne zaman yapılacak? LGS 2.nakil başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

    LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

    LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

    LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

    2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

    2021 LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

        Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

        Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

        YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

        Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.

        Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
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        Haberler Güncel LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? meb.gov.tr: LGS 2. nakil başvuruları ne zaman açıklanacak? LGS tercih yapma ekranı 2021!