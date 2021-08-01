meb.gov.tr: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? e-Okul LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları sorgulama sayfası 2021! Hangi liseye giderim?

LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz günlerde duyurulan LGS tercih sonuçları sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler 2. tercihlerini 30 Temmuz tarihine kadar tamamladı. Şimdi ise gözler LGS nakil sonuçlarına çevrildi. LGS 2. tercihler olarak da bilinen 1. nakil tercih dönemi için MEB tarafından beklenen duyuru geldi. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
26 Temmuz'da başlayan LGS 2.tercih dönemi 30 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; birinci tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.