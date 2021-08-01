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    • 01.08.2021 11:13
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    meb.gov.tr: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? e-Okul LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları sorgulama sayfası 2021! Hangi liseye giderim?

    LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. LGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerini 26 Temmuz- 30 Temmuz tarihleri arasında tamamladı. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla alakalı beklenen duyuru da geldi. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman? LGS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı 2021?

    LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz günlerde duyurulan LGS tercih sonuçları sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler 2. tercihlerini 30 Temmuz tarihine kadar tamamladı. Şimdi ise gözler LGS nakil sonuçlarına çevrildi. LGS 2. tercihler olarak da bilinen 1. nakil tercih dönemi için MEB tarafından beklenen duyuru geldi. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

    LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

    26 Temmuz'da başlayan LGS 2.tercih dönemi 30 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; birinci tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

    LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA!

    LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

    LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

    LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

        LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

        LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

        2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

        Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

        Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

        YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

        Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.

        Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
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        Haberler Güncel meb.gov.tr: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? e-Okul LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları sorgulama sayfası 2021! Hangi liseye giderim?