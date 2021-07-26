LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu! Lise (YEP) yüzdelik dilim...

LGS boş kontenjanlar, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merakla araştırılıyor. Yüz binlerce öğrenci yerleştiği liseyi öğrendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS boş kontenjanları duyurdu. 2021 e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu. Ayrıca yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. Peki, LGS boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır? Lise (YEP) yüzdelik dilim nedir? İşte konu hakkında tüm bilgiler...
BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.
2021 LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN
İşte nakil ve 2. tercih tarihleri;
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
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MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı. Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.
2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız