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    • 01.08.2021 10:58
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    Rusya'dan gelen dev uçakla ilgili MSB'den açıklama

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan 30 tonluk su tankeri ve Rusya'dan gelen BE200 uçağı ile yangın söndürme çalışmalarına her türlü desteğin sağlandığı bildirildi.

    Rusya'dan gelen dev uçakla ilgili MSB'den açıklama

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır" denildi.

    MSB'den yapılan bir diğer paylaşımda da Rusya'dan gelen yangın uçağına her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

    MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
    Yangınla mücadele kapsamında ülkemize RF'den gelen BE200 uçağına Adnan Menderes Hv.Mey.K.lığı/İzmir'de, AN-124 uçağı ve helikopterlere de Antalya Hv.Mey.K.lığında talepleri kapsamında her türlü yer destek hizmetini sağlıyoruz.

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