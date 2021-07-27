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    Dilim dilim başarı! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2021 yılı yüzdelik dilim ve puanları

    Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Soruların zorluğu hem sınav hem de okul puanlarına yansıdı. Yüksek puanlı okullar daha düşük yüzdeyle öğrenci aldı. Şampiyonların ilk tercihi ise Fen Lisesi’nden yanaydı.

    Dilim dilim başarı

    Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre sınava tam 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı.


    Öğrencilerden yalnızca 358 bin 187'si (yaklaşık yüzde 34.5'i) sınavlı okul tercihi yaptı. Bunların ise 168 bin 924'ü sınav puanıyla bir liseye yerleşmeye hak kazandı. Öte yandan birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ünün tercih ettiği okullardan birine yerleştiği vurgulandı.



    Öğrencilerin yüzde 41'i ilk tercihini Fen Lisesi'nden yana kullandı. Bu yıl öğrencileri oldukça zorlayan sınavda, 93 Türkiye birincisi çıktı. Öğrenciler özellikle matematik sorularının zorluğundan yakındı. Bu durum, tercih sonuçlarına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl daha yüksek yüzdelik dilimlerle daha yüksek puanlı öğrencileri alan liselerin puanları adeta çakıldı!



    Geçtiğimiz yıl en düşük 494,937 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi bile bu yılı 490,655 ile kapattı.


        Amerikan Robert Lisesi'nin de puanları çakıldı! Geçtiğimiz yıl en düşük 481 puanla alan lise bu yılı 477,900 puanla kapattı. Okul, 2020 'de de benzer bir düşüş yaşamıştı.



        SONUÇLAR 2 AĞUSTOS'TA
        İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

        SON GÜN 20 AĞUSTOS
        İkinci         nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.



        KONTENJANLAR DOLDU
        Sınav puanıyla alacak liselerdeki 177 bin 410 kişilik kontenjana 168 bin 924 öğrenci yerleşti. Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri'nde kontenjanların yüzde 100'ü dolarken Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde bu oran yüzde 79.90'dı. İlk yerleştirmede kontenjanların yüzde 95.22'si doldu.

            Diren Tunus
            Haberler Güncel Dilim dilim başarı! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2021 yılı yüzdelik dilim ve puanları