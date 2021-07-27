Dilim dilim başarı! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2021 yılı yüzdelik dilim ve puanları

Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre sınava tam 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı.
Öğrencilerden yalnızca 358 bin 187'si (yaklaşık yüzde 34.5'i) sınavlı okul tercihi yaptı. Bunların ise 168 bin 924'ü sınav puanıyla bir liseye yerleşmeye hak kazandı. Öte yandan birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ünün tercih ettiği okullardan birine yerleştiği vurgulandı.
Öğrencilerin yüzde 41'i ilk tercihini Fen Lisesi'nden yana kullandı. Bu yıl öğrencileri oldukça zorlayan sınavda, 93 Türkiye birincisi çıktı. Öğrenciler özellikle matematik sorularının zorluğundan yakındı. Bu durum, tercih sonuçlarına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl daha yüksek yüzdelik dilimlerle daha yüksek puanlı öğrencileri alan liselerin puanları adeta çakıldı!
Geçtiğimiz yıl en düşük 494,937 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi bile bu yılı 490,655 ile kapattı.