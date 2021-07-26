Sonuçlar açıklandı! LGS tercih sonuçları ile hangi liseye gideceğimi nereden öğrenebilirim? 2021 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

2021 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Peki, LGS tercih sonucu sonrası hangi liseye gideceğim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? İşte LGS (liselere geçiş) nakil tarihleri 2021 ve son dakika gelişmeler!
LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS ikinci tercihler ne zaman?
TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.
Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.