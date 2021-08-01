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    • Güncel
    • 02.08.2021 08:35
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    • 02.08.2021 11:32
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    Kritik Kabine Toplantısı ertelendi! Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı?

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğiden bugün toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi. Kritik konuların görüşüleceği toplantının ertelenme nedeni de belli oldu.

    takvim.com.tr
    Kabine Toplantısı ertelendi!
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    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.30'da Beştepe'de yapılacağı belirtilmişti. Toplantıda koronavirüs ile mücadele ve son gelişmeler ele alınacaktı. Milyonların merakla beklediği toplantı ile ilgili flaş bir karar alındı. Toplantının günü ve saati değiştirildi.

    KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ
    Birçok farklı noktada peş peşe çıkan ve büyük mücadele ile söndürülmeye çalışan yangınlar için bakanlar sahaya indi. Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor

    TARİH BELLİ DEĞİL
    Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağına dair tarih ise henüz belli değil.

    KRİTİK KONULAR ELE ALINACAKTI
    Kabine Toplantısında artan koronavirüs vakaları, dünyadaki yeni gelişmeler, aşılamadaki son durum ve aşısızlara kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar ele alınacaktı.


    Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, güncel koronavirüs vaka sayıları ve aşılamada alınacak kararlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı. Dün açıklanan günlük Kovid-19 tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan testte 20 bin 890 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu noktada, yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında son dakika gelişmeler!




        MASADA HANGİ KONULAR VAR
        Hükümet, delta varyantı ve bayram trafiğinin yarattığı etki ile hızla tırmanan günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar geri gelecek mi?



        BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, delta varyantı ve bayram hareketliliği nedeniyle hızla artan günlük vaka sayılarına dikkat çekip Kabine'de konuyu masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Dördüncü dalganın önüne geçilmesi için Türkiye gibi toplumun önemli bölümünü aşılayan ülkelerin önlemlerine bakılacak. Yeni dalganın kırılması için üzerinde durulması beklenen önlemler şöyle:



        AŞI YA DA TEST
        Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.




            BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK
            Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

            OKULLAR NE OLACAK?
            Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.


            SÜRE VERİLECEK
            Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.


            ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI
            Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.


            ÜÇÜNCÜ DOZ SEFERBERLİĞİ
            Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını biran önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması gündemde.

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                KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 2 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?

                Yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos Pazartesi toplanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
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                Kabine Toplantısı ertelendi!
                Haberler Güncel Kritik Kabine Toplantısı ertelendi! Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı?