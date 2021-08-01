Kritik Kabine Toplantısı ertelendi! Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı?



SÜRE VERİLECEK

Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.



ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.