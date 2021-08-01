Kritik Kabine Toplantısı ertelendi! Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.30'da Beştepe'de yapılacağı belirtilmişti. Toplantıda koronavirüs ile mücadele ve son gelişmeler ele alınacaktı. Milyonların merakla beklediği toplantı ile ilgili flaş bir karar alındı. Toplantının günü ve saati değiştirildi.
KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ
Birçok farklı noktada peş peşe çıkan ve büyük mücadele ile söndürülmeye çalışan yangınlar için bakanlar sahaya indi. Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor
TARİH BELLİ DEĞİL
Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağına dair tarih ise henüz belli değil.
KRİTİK KONULAR ELE ALINACAKTI
Kabine Toplantısında artan koronavirüs vakaları, dünyadaki yeni gelişmeler, aşılamadaki son durum ve aşısızlara kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar ele alınacaktı.
Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, güncel koronavirüs vaka sayıları ve aşılamada alınacak kararlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı. Dün açıklanan günlük Kovid-19 tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan testte 20 bin 890 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu noktada, yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında son dakika gelişmeler!