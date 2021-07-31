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    • 31.07.2021 23:52
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    Türkiye yanarken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaburga ziyafetinde!

    CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın iki kaburgasının kırıldığı buna rağmen yangın bölgelerine koştuğu propagandası yapıldı. Gerçekse kısa sürede ortaya çıktı. CHP'li Karalar'ın, tüm yurt afetle kavrulurken ünlü bir kaburgacıda eşrafına ziyafet verdiği öğrenildi. Öte yandan Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarına karşı devlet, amansız bir mücadele yürütüyor. Mevcut duruma göre 28 Temmuz tarihinden itibaren yurdun turistik bölgeleri başta olmak üzere şüpheli orman yangınları çıktı. Yangından zarar gören vatandaşların yaraları amansız bir mücadele verilerek sarılıyor. CHP ve türevleriyse yalan haber üreterek kamuoyunu kışkırtıyor. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Büyük yalan! CHP'li Karalar kaburga ziyafetinde...

    Türkiye, son 4 gündür 101 farklı noktada şüpheli bir şekilde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ilgili bakanlar canhıraş bir şekilde yangın çıkan bütün bölgelerde halkın yaralarını sarıyor. Ana muhalafet partisi de fondaş medya ve sosyal medya aracılığıyla toplumu zehirleyen mesnetsiz iddialar ile kargaşa çıkarmaya çalışıyor.

    KABURGA YALANI

    Sosyal medyada tag oluşturularak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iki kaburgasının kırık olduğu iddia edilirken bu halde orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiği propagandası yapıldı. Bugünse Karalar'ın kaburgacı da ziyafet verdiği ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz gün CHP Sarıçam Gençlik Örgütü Başkanı Aziz Aras, "Yangında can ve mal noktasında hasar görmüş vatandaşlarımızı iki kaburga kemiği kırık olmasına rağmen yalnız bırakmayan, yardımlarına koşan ABB Başkanımız Zeydan Karalar yine Halkın Başkanı olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

    Fondaş medya uzantıları sosyal medyada PR yalan kurgu üzerinden pr yaptı...

        Serdar Akinan bir fondaş medya uzantısı...

        MİLLET CAN DERDİNDE KARALAR KABURGA...

        Gerçek bugün ortaya çıktı. CHP'li Karalar'ın, Aras, "iki kaburgasının kırık olmasına rağmen orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiğini" ileri sürdüğü zamanda Kaburgacı Yaşar Usta'ya gittiği ortaya çıktı.

        KABURGACI YAŞAR USTA ELLERİYLE BESLEDİ

        Kaburgacı Yaşar Usta, CHP'li Karalar'ı elleriyle beslediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        ZEVK VE SEFA DÜŞKÜNÜ CHP

            Devleti suçlayan CHP'li yöneticiler ve fondaş medya, gerçek dışı iddialar ile halkı kışkırtmak için olağanüstü çaba gösteriyor. CHP'li yöneticilerin orman yangınlarını çıkaranları perdelerken, Karalar'ın milletin acı gününde bile zevk ve sefasından ödün vermemesi büyük tepki topladı.

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            Türkiye'nin yangın kabusu bitmiyor!
            Haberler Güncel Türkiye yanarken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaburga ziyafetinde!