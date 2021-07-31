Türkiye yanarken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaburga ziyafetinde!

Türkiye, son 4 gündür 101 farklı noktada şüpheli bir şekilde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ilgili bakanlar canhıraş bir şekilde yangın çıkan bütün bölgelerde halkın yaralarını sarıyor. Ana muhalafet partisi de fondaş medya ve sosyal medya aracılığıyla toplumu zehirleyen mesnetsiz iddialar ile kargaşa çıkarmaya çalışıyor.
KABURGA YALANI
Sosyal medyada tag oluşturularak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iki kaburgasının kırık olduğu iddia edilirken bu halde orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiği propagandası yapıldı. Bugünse Karalar'ın kaburgacı da ziyafet verdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz gün CHP Sarıçam Gençlik Örgütü Başkanı Aziz Aras, "Yangında can ve mal noktasında hasar görmüş vatandaşlarımızı iki kaburga kemiği kırık olmasına rağmen yalnız bırakmayan, yardımlarına koşan ABB Başkanımız Zeydan Karalar yine Halkın Başkanı olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.
Fondaş medya uzantıları sosyal medyada PR yalan kurgu üzerinden pr yaptı...