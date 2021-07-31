Muğla Datça deprem mi oldu? Muğla deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Muğla'da korkutan depremi AFAD duyurdu.
MUĞLA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, 22.57'de yaşanan bu depremin ardından saat 23.17'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.31 23:04:23 36.3692 27.0675 1.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.31 22:57:55 36.3590 27.0260 9.2 -.- 4.6 4.8 AKDENIZ İlksel
2021.07.31 22:14:38 37.8850 26.8487 7.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.31 21:54:50 34.6545 26.5062 22.1 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.31 20:49:29 36.4183 27.1278 8.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.31 20:04:15 37.3535 26.9357 13.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.31 18:22:31 40.8035 29.1210 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2021.07.31 17:50:29 38.9745 26.0725 18.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.31 17:38:21 38.9547 26.0418 6.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.31 17:09:20 37.3463 27.9132 0.0 -.- 1.6 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.07.31 17:01:17 38.3535 38.9610 21.2 -.- 1.8 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.07.31 15:22:09 39.8830 26.2957 1.4 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.07.31 14:59:21 39.2112 40.2713 7.1 -.- 2.3 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2021.07.31 14:03:58 39.2423 40.3037 5.9 -.- 2.8 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2021.07.31 13:43:51 39.1040 27.5378 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.07.31 13:31:48 38.6415 43.2605 29.6 -.- 1.1 -.- TEVEKLI-(VAN) İlksel
2021.07.31 12:53:48 35.7048 28.7447 26.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.31 12:23:51 39.8348 26.2477 0.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) İlksel