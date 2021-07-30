CHP ve yandaşı medyanın yangınlar üzerinden kirli algı oyunu çöktü: 'Otel yapacaklar' dedikleri alanlar tek tek yeşillendirildi

Oysa 'Yeşil Vatan' mottosuyla hareket eden hükümet, son yıllardaki yangınlarla kararlılıkla mücadele etti, yanan bölgeleri tekrar ağaçlandırmak için çalışmalar yürüttü.



Muğla Marmaris İnbükü, Antalya Olimpos, Antalya Taşağıl, Balıkesir Ayvalık Şeytansofrası, Çanakkale İntepe, Denizli Çamköy, İzmir Foça, Seferihisar, Kütahya Yenice, Muğla Bodrum Mumcular ve Torba, Muğla Datça Emecik bölgelerinde çıkan yangınlarda zarar gören alanların, fidanlar dikilerek tekrar yeşile kavuşturulması bunun en somut örneği.