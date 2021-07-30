CHP ve yandaşı medyanın yangınlar üzerinden kirli algı oyunu çöktü: 'Otel yapacaklar' dedikleri alanlar tek tek yeşillendirildi
Son iki gündür yurdun farklı noktalarında çıkan 71 orman yangınıyla aralıksız mücadele ediyor. Türkiye kenetlenmiş bir şekilde yangın bölgelerinden gelecek iyi haberleri beklerken CHP yandaşı medya ve sosyal medya trolleri ormanların PKK tarafından yakıldığı gerçeğini görmezden gelerek kirli bir algı operasyonuna soyundu ve "Yangın bölgelerini imara açacaklar, otel yapacaklar" iddialarını ortaya attı. Orman yangınlarını malzeme olarak kullanarak hükümeti yıpratma çabasına girişen zihniyetin algı oyunları bir kez daha ellerinde patladı. Takvim.com.tr, 'Yeşil Vatan' mottosuyla hareket eden hükümetin, yangın veya çeşitli nedenlerle zarar görmüş orman bölgelerinin tekrar yeşile kavuşturduğu alanları sizler için derledi...
Türkiye, son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te çıkan orman yangınlarıla aralıksız mücadele ediyor.
Yangınlarla ilgili soruşturma sürerken ekipleri canla başla çalışmalarını sürdüyor.
Türkiye kenetlenmiş, yangın bölgelerinden gelecek iyi haberleri beklerken CHP ve yandaşı medya ortadaki acı tablodan siyasi malzeme çıkarmak için kollarını sıvadı.
Ormanları yakarak Türkiye'nin doğal güzellikleri ve turizm gelirlerini hedef alan PKK'ya tek kelime edemeyen muhalefet ve sosyal medya trolleri, "Yangın bölgelerini imara açacaklar, otel yapacaklar" iddialarını sosyal medya üzerinden dolaşıma soktu.
Oysa 'Yeşil Vatan' mottosuyla hareket eden hükümet, son yıllardaki yangınlarla kararlılıkla mücadele etti, yanan bölgeleri tekrar ağaçlandırmak için çalışmalar yürüttü.
Muğla Marmaris İnbükü, Antalya Olimpos, Antalya Taşağıl, Balıkesir Ayvalık Şeytansofrası, Çanakkale İntepe, Denizli Çamköy, İzmir Foça, Seferihisar, Kütahya Yenice, Muğla Bodrum Mumcular ve Torba, Muğla Datça Emecik bölgelerinde çıkan yangınlarda zarar gören alanların, fidanlar dikilerek tekrar yeşile kavuşturulması bunun en somut örneği.