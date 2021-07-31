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    Başkan Erdoğan Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlarla görüştü: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu. Yangından en fazla zarar gören bölgelerden olan Kalemler Köyü’nde vatandaşın sıkıntısını dileyen Erdoğan tüm sorunların çözüleceğini belirterek, "Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.

    "GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ
    Manavgat Gençlik Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınlarından etkilenen tüm bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlattı.

    Böylece devletin, vatandaşların beklentilerini gidermiş olduğunu ifade eden Erdoğan, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

    KALEMLER KÖYÜNDE VATANDAŞİ DİNLEDİ
    Yangından en fazla zarar gören bölgelerden olan Kalemler Köyü'nde vatandaşın sıkıntısını dileyen Erdoğan vatandaşların isteklerini tek tek talimatlandırdı.

        Erdoğan tüm sorunların çözüleceğini belirterek, "Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar sağ olun "Başkanım Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
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        Başkan Erdoğan yangın bölgesinde
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlarla görüştü: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik