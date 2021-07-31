Başkan Erdoğan Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlarla görüştü: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik

Böylece devletin, vatandaşların beklentilerini gidermiş olduğunu ifade eden Erdoğan, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak değerlendirildiğini söyledi.