Başkan Erdoğan Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlarla görüştü: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.
"GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ
Manavgat Gençlik Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınlarından etkilenen tüm bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlattı.
KALEMLER KÖYÜNDE VATANDAŞİ DİNLEDİ
Yangından en fazla zarar gören bölgelerden olan Kalemler Köyü'nde vatandaşın sıkıntısını dileyen Erdoğan vatandaşların isteklerini tek tek talimatlandırdı.