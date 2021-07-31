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    CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan skandal: Gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı

    İstanbul’un CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, memleketi Erzincan’da partililerle bir araya geldi. Basın toplantısının ardından gazetecilere hediye diye verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 TL çıktı.

    500 liralık Başkan!
    İstanbul'un CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, memleketi Erzincan'da partililerle bir araya geldi, büyük bir skandala imza attı.

    Basın toplantısının ardından gazetecilere hediye diye verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 lira çıktı.

    Gazetecilere zarf içinde para verilmesi çok büyük tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine Rıza Akpolat ne yapacağını şaşırdı.

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    Haberler Güncel CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan skandal: Gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı