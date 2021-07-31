CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan skandal: Gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı

İstanbul'un CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, memleketi Erzincan'da partililerle bir araya geldi, büyük bir skandala imza attı.
Basın toplantısının ardından gazetecilere hediye diye verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 lira çıktı.
Gazetecilere zarf içinde para verilmesi çok büyük tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine Rıza Akpolat ne yapacağını şaşırdı.
Basın toplantısının ardından gazetecilere hediye diye verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 lira çıktı.
Gazetecilere zarf içinde para verilmesi çok büyük tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine Rıza Akpolat ne yapacağını şaşırdı.