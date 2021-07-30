Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken Sözcü ve Birgün yine manipülasyon peşinde! THK'dan flaş açıklama

Son 48 saatte Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te orman yangınları çıktı.
Alevleri söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek maksadıyla tüm imkanlar seferber edilirken provokatörler bir kez daha sahneye çıktı.
Yangınların birbirinden farklı noktalarda denk zaman dilimlerinde çıkması, terör örgütü PKK'nın sabotajı ihtimalini kuvvetlendirdi. Sosyal medyada iddialar gündem olurken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün başını çektiği bir grup sosyal medya kullanıcısı, yangınlara müdahale etmek için yeterince uçak kullanılmadığını öne sürdü.
SÖZCÜ VE BİRGÜN YİNE MANİPÜLASYON PEŞİNDE
Türkiye'nin birçok bölgesinde aynı anda başlayan yangınları söndürmek için müdahale hemen başlarken ve devletin tüm imkanları seferber olurken, Sözcü ve Birgün gibi gazeteler yine manipülasyon peşine düştü. Yangınlarla ilgili sabotaj ihtimali araştırılırken ve PKK yandaşı hesaplar sosyal medya üzerinden adeta sevinç çığlıkları atarken; Sözcü ve Birgün ise bunları görmezden gelerek THK'nın eski uçakları üzerinden provokasyon yaptı.
Teknolojik olarak geri kalmış, yangına müdahaesi sınırlı ve uçması riskli uçaklar üzerinden yapılan manipülasyonla yangına müdahalenin yetersiz kaldığı algısı yaratıldı.
Söz konusu iddialara, Orman Fakültelileri Derneği'nden (ORFAMDER) açıklama geldi.