Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır? ATV'de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde!

A: Çiçek koleksiyonu

B: Deniz kabuğu koleksiyonu

C: Böcek koleksiyonu

D: Yumurta koleksiyonu

Doğru cevap: Böcek koleksiyonu

Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır?