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    Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır?

    Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır? ATV’de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır?

    Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır? ATV'de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde!

    A: Çiçek koleksiyonu

    B: Deniz kabuğu koleksiyonu

    C: Böcek koleksiyonu

    D: Yumurta koleksiyonu

    Doğru cevap: Böcek koleksiyonu

    Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır?

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    Haberler Güncel Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır?