Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır? ATV'de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde!
A: Çiçek koleksiyonu
B: Deniz kabuğu koleksiyonu
C: Böcek koleksiyonu
D: Yumurta koleksiyonu
Doğru cevap: Böcek koleksiyonu
Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır?