Dışişleri'nden Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'a 'Afgan mülteciler' tepkisi: Türkiye, yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek

Yapılan açıklamada şu şekilde;

Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi "daha doğru yer olarak" işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Herşeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir.

"TÜRKİYE YENİ BİR GÖÇ DALGASINI ÜSTLENMEYECEKTİR"

Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, "göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin" şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir.