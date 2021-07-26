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    • 26.07.2021 20:48
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    Dışişleri'nden Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'a 'Afgan mülteciler' tepkisi: Türkiye, yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Avusturya'ya Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un Afgan mülteciler ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi 'daha doğru yer olarak' işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık'' ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke olmadığı belirtilen açıklamada, "Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri'nden 'Kurz'a tepki

    Dışişleri Bakanlığı Avusturya'ya Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un Afgan mülteciler ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi 'daha doğru yer olarak' işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık'' ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklamada şu şekilde;

    Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi "daha doğru yer olarak" işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Herşeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir.

    "TÜRKİYE YENİ BİR GÖÇ DALGASINI ÜSTLENMEYECEKTİR"
    Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, "göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin" şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir.

    TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SINIR MUHAFIZI VEYA SIĞINMACI KAMPI DEĞİLDİR

    Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz.

        Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi'ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır.

        Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye'de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır.

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