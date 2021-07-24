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    • 24.07.2021 11:19
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim performansı eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu da kahkahaya boğdu: Şimdiye kadar sevinemedik

    10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecelerini anlatırken şimdiye kadar pek sevinemediklerini söyleyip kahkaha attı.

    Kemal Bey'in seçim performansı soruldu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimleri kaybetti.

    10 seçim kaybetmesine rağmen, parti içerisindeki kurduğu dikta sistemiyle koltuğunu korumayı başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda seçim gecelerini anlattı.

    "ÇOK FAZLA SEVİNEMEDİK" DEDİ KAHKAHAYI BASI
    Selvi Kılıçdaroğlu, "Seçim geceleri sabaha kadar uyumadığım zaman olur. Bekliyorum heyecanla. Eskiden de böyleydi, sadace Kemal siyasete girdiğinde değil. Genelde evdeyiz.



    Kemal de evde oluyor belli bir süre. Sandıklar açılmaya başlayınca.. Hep merakla beklerim. Çok sinirini aldığım zaman da olur, sevindiğim zaman da olurdu... Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar...(Gülüyor) İnşallah bundan sonra seviniriz. Temennim bu yönde.     " ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim performansı eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu da kahkahaya boğdu: Şimdiye kadar sevinemedik