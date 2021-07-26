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    • 26.07.2021 21:57
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    İl içi atama tayin sonuçları sorgulama! MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

    MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İl içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranı öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğretmen il içi atama başvurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, atama sonuçlarının 27 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçları öğrenmek isteyenler şimdiden arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Atama sonuçlarına göre öğretmenler 2 Ağustos’ta görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte; MEBBİS il içi öğretmen atama tayin sonuçları sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    İl içi atama tayin sonuçları sorgulama! MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

    İl içi atama tayin sonuçları sorgulama! MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğretmen il içi farklı bir okulda görev yapmak için başvuruda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan atama takvimine göre; sonuçların ilk olarak 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuş daha sonrasında yeni tarih olarak 27 Temmuz verilmişti. 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçlarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

    İL İÇİ ATAMA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    MEBBİS il içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde takvim.com.tr adresinden öğrenebileceksiniz.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.

    Yeni takvime göre, Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı için yeni tarih 27 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

        ATAMALAR NASIL OLACAK?

        1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

        2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        * Adaylığı kaldırılmış olmak,

        * 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        * 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
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