İl içi atama tayin sonuçları sorgulama! MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğretmen il içi farklı bir okulda görev yapmak için başvuruda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan atama takvimine göre; sonuçların ilk olarak 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuş daha sonrasında yeni tarih olarak 27 Temmuz verilmişti. 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçlarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
İL İÇİ ATAMA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEBBİS il içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde takvim.com.tr adresinden öğrenebileceksiniz.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.
Yeni takvime göre, Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı için yeni tarih 27 Temmuz 2021 olarak belirlendi.