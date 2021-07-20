Son dakika: Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu böyle tehdit etmiş: Tayinimi durduracaksınız

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden ve cezaevine yerleştirilen iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu'yla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı iddia edilen Nasuh Çulcu'nun göreve başladığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği öne sürülmüştü.
Son dakika iddialarına göre; durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher durumu rapor etti ve Çulcu'ya ikaz yazıldı. Katil Çulcu; 13 Temmuz'da Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Hasan Cevher'i hedef gözeterek üç kurşunla şehit etti.
"TAYİNİMİ DURDURACAKSINIZ" TEHDİDİ"
Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'nun kendisini defalarca rahatsız ettiği için birim amirlerine şikayet ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nı da öldürmeyi planladığı fakat olay günü bulamadığı için öldüremediği iddia edildi.