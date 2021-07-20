Sahte kadın hâkim Zeliha Özdemir SEGBİS'le duruşma bile yapmış

Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.



Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı.