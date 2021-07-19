Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katilinden "ceza indirimi" oyunu!

Bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu, iddialara göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.

Durumu öğrenen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher bu durumu rapor etti. Çulcu'ya ikaz yazıldı. Nasuh Çulcu; 13 Temmuz Salı günü Hakkari

Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit etti.