Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katilinden "ceza indirimi" oyunu!

Bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu, iddialara göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.
Durumu öğrenen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher bu durumu rapor etti. Çulcu'ya ikaz yazıldı. Nasuh Çulcu; 13 Temmuz Salı günü Hakkari
Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit etti.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" SÖZÜ KASTIN KANITI..."
İddialara göre tutuklanan katil Nasuh Çulcu savcılık ifadesinde "Silahımı çekip Hasan Cevher'in yanına gittim. "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken bana küfürler etti. Arkasından üç el ateş ettim" dedi. Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" almak istediği için bu şekilde ezberletilmiş ifade verdiği öne sürüldü.
Hukukçular da olayın öncesinde Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'e "Seni öldüreceğim" dediği iddia edilen katil Çulcu'nun bu sözünün; Çulcu'nun silahını çekerek "Öldürme Kastı" ile Cevher'in yanına geldiğinin kanıtı olduğunu ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirim almaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca savcılıktaki ifadesinde "Öldürme amacıyla ateş etmedim" dediği öne sürülen katilin, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği ve hedef gözettiği için net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ifade edildi.
"CİNAYETİ TASARLAYARAK OLAY YERİNE GELMİŞ"
Avukat Aylin Esra Eren Sabah'a yaptığı açıklamada "Kanaatimizce katil zanlısı az ceza alabilmek için Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfür ettiğini söylemiş olabilir. Bu ne yazık ki; ceza yargılamalarında zanlıların çok sık başvurduğu bir yöntem... Doğru bir soruşturma ve ardından yine doğru bir kovuşturmanın neticesinde zanlının haksız indirimlerden yararlanmasının önüne geçilecektir" dedi.
Avukat Baran Akcan ise "Verildiği iddia edilen ifadeye göre katilin cinayeti tasarlayarak olay yerine geldiği anlaşılıyor ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirime gidilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı. Avukat Gizem Gonce de "Verildiği iddia edilen ifadelere göre; katil zanlısının olayda net bir şekilde "Öldürme Kastı" ile hareket ettiğine ilişkin itirafları bulunuyor. Bu nedenle katil zanlısının herhangi bir indirimden kesinlikle yararlanamayacağı kanaatindeyim" açıklamasını yaptı.