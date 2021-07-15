Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2021 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 12:18
    ABONE OL

    Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu katliam yapacakmış! Eğer yakalanmasaydı...

    Hakkari’de meslektaşı kadın polisi taciz ettiği için hakkında tutanak tutan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilmesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çulcu'nun Cevher'i vurduktan sonra komiser yardımcısı E.A'yı da öldürmeyi planladığı öğrenilirken, polis memuru Mustafa Koç'un kahramanlığı sayesinde katliamın önüne geçildi öğrenildi. İşte detaylar…

    Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in emrindeki polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

    Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre kadın komiser yardımcısı E.A.'yı taciz ediyordu. Durumdan haberdar olan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı hasan cevher, Çulcu hakkında tutanak tuttu.

    Tutanağın tutulması üzerine silahının teslim edilmesi istenen Çulcu polis evinin yemekhanesine giderek Cevher'e kurşun yağdırdı.

        Başından ve omzundan yaralanan Cevher, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        KADIN KOMİSERİ DE VURACAKTI
        Çulcu, Hasan Cevher'i vurduktan sonra taciz ettiği kadın komiser yardımcısı E.A.'yı öldürmek için polis evinin içinde elinde silahla koşuşturduğu sırada bir başka emniyet müdür yardımcısı Çulcu'ya ikazda bulundu.

        Bunun üzerine Çulcu, emniyet müdür yardımcısına silah çekerek öldürmeye teşebbüs etti. Olayı fark eden emniyet müdür yardımcısının şoförü polis memuru Mustafa Koç, Çulcu'yu sol diz kapağından vurarak etkisiz hale getirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çulcu'nun Cevher'i vurduktan sonra komiser yardımcısı E.A'yı da öldürmeyi planladığı öğrenilirken, polis memuru Mustafa Koç'un kahramanlığı sayesinde katliamın önüne geçildi öğrenildi.

        HASAN CEVHER KİMDİR?
        2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

            NE OLDU?
            Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

            Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

            YEMEKHANEDE ATEŞ AÇTI
            Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

            AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI
            Saldırı düzenleyen polis memuru Nasuh Çulcu, yemekhanedeki polis memurları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cevher, 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.

                HAKKARİ'DE ŞEHİT İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
                Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için tören düzenlendi.

                İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

                Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

                Tören mangası tarafından omuzlanarak ambulansa konulan Cevher'in cenazesi Fatih Kışlasına, buradan da helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürüldü.

                Şehit Cevher'in cenazesi, buradaki programın ardından uçakla memleketi İstanbul'a uğurlanacak.

                Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan'ın tarihi çağrıyı yaptığı oda
                Haberler Güncel Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu katliam yapacakmış! Eğer yakalanmasaydı...