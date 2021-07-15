Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu katliam yapacakmış! Eğer yakalanmasaydı...

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in emrindeki polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre kadın komiser yardımcısı E.A.'yı taciz ediyordu. Durumdan haberdar olan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı hasan cevher, Çulcu hakkında tutanak tuttu.
Tutanağın tutulması üzerine silahının teslim edilmesi istenen Çulcu polis evinin yemekhanesine giderek Cevher'e kurşun yağdırdı.