Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden Polis Memuru Nasuh Çulcu tutuklandı. Olay 13 Temmuz Salı günü Hakkari'de yaşanmıştı. İddialara göre; bir kadın polisi rahatsız ettiği için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.