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Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte görev yapan polisler, müdürlerini anlattı. Hakkari'de Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından iki kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu ifadesinde "Bana küfürler etti" demişti. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in meslektaşları "Hasan Cevher müdür ile 3.5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Ağzından bir defa bile küfür işitmedik. Dost canlısı birisiydi." dedi.

17.07.2021 09:52 - Son Güncelleme: 17.07.2021 09:57
Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden Polis Memuru Nasuh Çulcu tutuklandı. Olay 13 Temmuz Salı günü Hakkari'de yaşanmıştı. İddialara göre; bir kadın polisi rahatsız ettiği için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.

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Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı

Durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bu durumu rapor etti ve Nasuh Çulcu'ya ikaz yazıldı.

Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı

HEDEF GÖZETEREK BAŞINDAN VURDU
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün içerisinde bulunan Polisevi'nde yemek yiyen Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit eden Nasuh Çulcu, bir polis memuru tarafından bacağından vuruldu ve gözaltına alındı.

Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı

Nasuh Çulcu savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Hakkında çok sayıda idari soruşturma olduğu iddia edilen ve "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı öne sürülen Çulcu'nun mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Katil Çulcu'nun ifadesinde de bazı çelişkiler tespit edildiği belirtildi.

Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı

Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu ifadesinde Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından ateş ettiğini söyledi.