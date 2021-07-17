Birlikte görev yapan polisler Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i anlattı katilin ifadesini yalanladı
Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte görev yapan polisler, müdürlerini anlattı. Hakkari'de Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından iki kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu ifadesinde "Bana küfürler etti" demişti. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in meslektaşları "Hasan Cevher müdür ile 3.5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Ağzından bir defa bile küfür işitmedik. Dost canlısı birisiydi." dedi.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden Polis Memuru Nasuh Çulcu tutuklandı. Olay 13 Temmuz Salı günü Hakkari'de yaşanmıştı. İddialara göre; bir kadın polisi rahatsız ettiği için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.
Durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bu durumu rapor etti ve Nasuh Çulcu'ya ikaz yazıldı.
HEDEF GÖZETEREK BAŞINDAN VURDU
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün içerisinde bulunan Polisevi'nde yemek yiyen Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit eden Nasuh Çulcu, bir polis memuru tarafından bacağından vuruldu ve gözaltına alındı.
Nasuh Çulcu savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Hakkında çok sayıda idari soruşturma olduğu iddia edilen ve "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı öne sürülen Çulcu'nun mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Katil Çulcu'nun ifadesinde de bazı çelişkiler tespit edildiği belirtildi.
Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu ifadesinde Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından ateş ettiğini söyledi.