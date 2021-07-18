Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun dosyası kabarık çıktı!

Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit ettiği ifade edilen Nasuh Çulcu savcılıktaki ifadesinde; Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra da arkasından üç el ateş ettiğini söylemişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmiş, Hasan Cevher ile çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepki göstermişti.