Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun dosyası kabarık çıktı!
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehir eden iki yıllık polis memuru Nasuh Çulcu'nun çok sayıda vukuatı olduğu ortaya çıktı. Sorunlu personel olacak adlandırılan Çulcu'nun ilk görev yeri olan Hakkari'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı, bir meslektaşı ile de "Selam Verme" tartışması yaşadığı ifade edildi.
İdari soruşturmaları olduğu iddia edilen Çulcu'nun mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi. İfadesinde Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini söyleyen katil Çulcu'ya; kibarlığı ve beyefendiliği ile tanınan Cevher ile çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek tepki göstermişti.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden ve tutuklanan Polis Memuru Nasuh Çulcu ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. İddialara göre; bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Nasuh Çulcu, iddialara göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.
İddialara göre durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher bu durumu rapor etti ve Çulcu'ya ikaz yazıldı. Nasuh Çulcu; 13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit etti.
Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı öne sürülen katil Çulcu'nun mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Çulcu'nun ilk görev yeri olan Hakkari'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı, bir meslektaşı ile de "Selam Verme" tartışması yaşadığı iddia edildi. Katil Çulcu'nun; üstleriyle de sürekli tartışma yaşadığı iddia edildi.
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit ettiği ifade edilen Nasuh Çulcu savcılıktaki ifadesinde; Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra da arkasından üç el ateş ettiğini söylemişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmiş, Hasan Cevher ile çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepki göstermişti.
"KOMİSER YARDIMCISINI DA ŞEHİT EDECEKTİ"
Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'nun kendisini defalarca rahatsız ettiği için birim amirlerine şikayet ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nı da öldürmeyi planladığı fakat olay gününde bulamadığı için öldüremediği iddia edildi. Emniyette ifade vermeyen ve savcılıktaki ifadesinde "Komiser Yardımcısı ile bir gönül münasebeti yaşadım. Kimseyi rahatsız etmedim" dediği iddia edilen katil Nasuh Çulcu'yu tanıyanlar, Nasuh Çulcu'nun Komiser Yardımcısı ile ilişkisinin bulunmadığı da iddia etti.