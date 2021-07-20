Murat Karayalçın, Meral Akşener'e "Aday Kılıçdaroğlu olmalı" dedi! Cumhurbaşkanlığı hayalleri...

"CHP ve İYİ Parti bütün partilere çağrıda bulunmalıdır. Kim bu birliktelik içinde yer almak istiyorsa gelmelidir bu birliktelik içinde yer almalıdır. Şu parti gelsin şu parti gelmesin şeklindeki tavır yanış bir tavır anlayış."

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