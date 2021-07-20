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    • 21.07.2021 00:46
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne 'Kıbrıs' tepkisi: Gerçeklerden kopuk

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in söylemlerine tepki göstererek, "Borrell'in yaptığı açıklama AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır." dedi.

    Dışişleri'nden AB'ye Kıbrıs tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yeniden açılmasına karar verilen Maraş'la ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı cevap verdi.



    İşte Büyükelçi Tanju Bilgiç'in o açıklamaları;

    "GERÇEKLERDEN KOPUK"
    "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır."

    "GKRY VE YUNANİSTAN'IN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAKTAN ÖTEYE GEÇMEMEKTEDİR"
    "Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan'ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir."



    "KKTC'NİN MARAŞ KONUSUNDA ALDIĞI KARARLARA DESTEĞİMİZ TAM"
    "KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş'ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir.

    Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir."

    "ADA'DAKİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ"
    "Bu vesileyle AB'yi bir kez daha Ada'daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz."



        KKTC'DEN AB'YE TEPKİ
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kapalı Maraş'a yönelik açıklamaları işaret edilerek, Borrell'in AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

        KKTC Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Maraş'a yönelik açıklamalarına tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Bakanlık, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB'nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız. Borrell bugün yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyen, yanlı bir açıklama yapmıştır. Borrell'in Kapalı Maraş'a ilişkin açıklaması, AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.




        "KAPALI MARAŞ, KKTC TOPRAĞIDIR"
        Açıklamada, Borrell'in yanlı bir açıklamada bulunduğuna ve Kapalı Maraş'ın bir KKTC toprağı olduğuna dikkat çekilerek, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi Devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş'a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.

        "KIBRIS TÜRK HALKI, KIBRIS KONUSUNUN ÇÖZÜM MODELİNE İLİŞKİN KARARINI VERMİŞTİR"
        Yayınlanan yazılı açıklamada, Kapalı Maraş'a alınan kararların mülkiyet hakkına saygı gösterilerek alınacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusunda çözüm modeline karar verdiğini ve AB'nin er yada geç bu bunu anlayacağını bildirdi.

        Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın, bu aşamada, bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır. GKRY'ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmü kalmamıştır. Borrell'in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir. Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB'nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez saha vurgularız" ifadeleri kullanıldı.

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        Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne 'Kıbrıs' tepkisi: Gerçeklerden kopuk