Bahçeli'den adaylık krizindeki Millet İttifakı'na tavsiye: Biden'a, Bolton'a sorun

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi de vardı. Bahçeli, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:





MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Erken seçim dayatması sadece CHP'nin, İP'in, HDP'nin talebi değil, Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin dayatması olarak belirginlik kazanmıştır. Oyun içinde oyun vardır, ihanet içinde ihanet sivrilmektedir. Demokrasi paravanı adı altında Türkiye'nin sırtını yerine getirmek projesi ilerlemektedir. Dönme dolaplar dönüp duruyor.





BIDEN'A, BOLTON'A SORSUNLAR

Geçen hafta İzmir'de yine bir zillet gösterimi sahne almıştır. CHP ve HDP yan yana gelmiş emel ve eylem birlikteliği yapmıştır. Hani ittifak yoktu, hani birlikte değillerdi. CHP, HDP, İP ortaktır. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi aralarında ihtilaf yaratmıştır. Zillet ittifakına tavsiyem kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar Biden'a ulaşsınlar ya da Bolton'ın son kararının ne olduğunu araştırsınlar.

Batının bizim gibi ülkelere operasyonları her dönem görülmüştür. Pandora'nın kutusu açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye karşısına çıkan musibetleri göğüsleyecek güçtedir. Hiçbir ülke bize demokrasi dersi verecek kadar sicili temiz değildir. Birlikteliğimizi bölemeyeceklerdir, Türk milletini yenemeyeceklerdir. Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler kaybedecektir.

Cumhur İttifakı geleceğe yürürken ayak bağı olanlar demokratik yollarla kenara itilecektir. Cumhur İttifakı güvencedir. TBMM bu hafta içinde çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verecektir. Ancak siyasette tatile yer olmadığını bilmektesiniz. Kovid kurallarına uyarak seçim bölgenizde insanlarımıza ulaşmanızdır. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktır."

