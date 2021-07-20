Aksaray'da önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu

Yangın, Aksaray'ın Eskil İlçesine bağlı Bayramdüğün Köyündeki tarım arazisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Servet Noyan'a ait tarlada buğdayları biçmek isteyen Abdullah Noyan akşam saatlerinde biçerdöverle tarlaya girdi.
Gece boyunca biçerdöverle tarlada çalışan Abdullah Noyan işlerinin bitmek üzere olduğu sırada biçerdöveri bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Biçerdöver kısa sürede alevlere teslim olurken, yangın yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan buğday tarlasına sıçradı.
5 SAAT SÜRDÜ
Hem biçerdöverin hem de ekili tarım arazisinin alevlere teslim olduğu yangına ilk müdahale köy halkı tarafından traktörlerle yapıldı. Köy halkı iş makinesi ve traktörlerle alevlere müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine Eskil Belediyesi, Konya'nın Karatay İlçesine bağlı Kızören Mahallesi itfaiye ekipleri, Eşmekaya Belde Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi.