CHP’li Lütfü Savaş: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecek

Yerel bir televizyonun yayınına konuk olan Lütfü Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü savaş'ın "Cumhurbaşkanını uluslararası karar vericiler tespit edecek" sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.





"KİMİN İSMİ ÖN PLANA ÇIKARILIYORSA..."

Sunucu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş'a "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk." dei

Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ BİR İSİM..."

"Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor." diyen Lütfü Savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK BİLMECESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.





"Zamansız bir açıklama" diyerek bu sözlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu ise "Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir" diye konuşmuştu.

"DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla "İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" söylemini kullandığı biliniyor.