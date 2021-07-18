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    • 18.07.2021 18:21
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    3 FETÖ'cü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

    Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen 4 zanlı da gözaltına alındı. Haberin detayları...

    AA
    DHA
    FETÖ'cüler Yunan'a kaçmaya çalışırken MİT'e takıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi ile bunlara yardım ettiği ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Bodrum MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri, FETÖ zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

    İlçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

    Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı.

    Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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