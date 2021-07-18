"TÜRKİYE'YE DAHA SIKI SARILACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, "20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde anavatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz" dedi.





"RUM-YUNAN İKİLİSİNİN PROVOKASYONLARINI DİKKATLE İZLEMEKTEYİZ"

Tatar, "Kıbrıs Türk halkına kurtuluşu, özgürlüğü ve egemenliği sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ile provokasyonlarını dikkatle izlemekteyiz. Rum liderliği anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyareti 'yasa dışı' nitelemek küstahlığını gösterirken, uzantıları da bu küstahlığa destek vermektedir" ifadelerini kullandı.