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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum'a Yunan'a mesaj: Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken mesajlar geldi. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan'ın provokasyon içinde olduğunu belirten Tatar, "Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız" ifadelerini kullandı.

    İHA
    Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken mesajlar geldi.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. Yıldönümü öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın provokasyon içinde olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

    "TÜRKİYE'YE DAHA SIKI SARILACAĞIZ"
    Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, "20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde anavatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz" dedi.



    "RUM-YUNAN İKİLİSİNİN PROVOKASYONLARINI DİKKATLE İZLEMEKTEYİZ"
    Tatar, "Kıbrıs Türk halkına kurtuluşu, özgürlüğü ve egemenliği sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ile provokasyonlarını dikkatle izlemekteyiz. Rum liderliği anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyareti 'yasa dışı' nitelemek küstahlığını gösterirken, uzantıları da bu küstahlığa destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

    "Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da oldukça düşündürücü ve esef vericidir" diyen Tatar, "Rum liderliği de bunları ayakta alkışlamakta, övgüler düzmekte, 'birlikte mücadele' çağrıları yapmaktadır. Tüm bunların aynı merkezler tarafından yönetildiğinin de farkında ve bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

        "HALKIMIZ BU ÇİRKİN OYUNLARA VE PROVOKASYONLARA GELMEYECEKTİR"
        Tatar, "Ana hedefleri ise Anavatan Türkiye ile aramızda var olan sarsılmaz bağları koparmak, halkımızı yalnızlaştırmak ve istedikleri çözüm şeklini kabul ettirmektir. Halkımız bunları yapanları çok iyi tanımakta olup bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde anavatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        "BOŞUNA UĞRAŞ"
        Türkiye ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceklerini tüm dünyaya ilan eden Tatar, "Devam etmekte olan Kapalı Maraş açılımımız ile Cenevre'de ilk kez müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerimizden rahatsız olanların bunları engellemek için harekete geçtiklerini, her yolu ve yöntemi kullandıklarını görmekteyiz. Ama boşuna uğraş. Ne kapalı Maraş açılımından ne de egemen eşit 2 devletin varlığına dayalı çözüm önerimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



        "ANASTASİADİS GERÇEKLERİ GİZLEYEMEZ"
        Tatar, "Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri gizleyip dünyayı aldatma gayretkeşliğini sürdüren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türk mandasına dönüştürmek istediğini' ileri sürmektedir" dedi.

        "Anastasiadis, tarihe bakmalı ve öyle konuşmalıdır" ifadelerini kullanan Tatar, "Akritas Planı doğrultusunda başlayan Kanlı Noel saldırıları Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmak içindi. Yunan Cuntası tarafından düzenlenen 15 Temmuz 1974 darbesinin hedefi de Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmaktı. Türkiye ise gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın Yunan mandası olmasını engellemiş, adaya barışı ve huzuru getirmiştir" ifadelerini kullandı.

            "ERDOĞAN'I SEVGİYLE BEKLİYORUZ"
            Erdoğan'ın yarın aralarında olacağını aktaran Tatar, "Kıbrıs Türk halkı tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanacak, her türlü çirkin saldırı ile provokasyon bir avuç azınlık ise utanç içinde kalacaktır'' ifadelerini kullandı.

            ERDOĞAN KKTC'DE MÜJDE AÇIKLAYACAK
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunacak.

            Ziyaret kapsamında, Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

            Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

            Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

            "MÜJDEYİ PARLAMENTODA VERMEK İSTİYORUZ"
            Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü KKTC'ye yapacağı ziyarete ilişkin konuştu.

            Erdoğan, birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitapları olacağını aktararak, "Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak." diye konuştu.

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