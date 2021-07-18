Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken mesajlar geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. Yıldönümü öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın provokasyon içinde olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.
"TÜRKİYE'YE DAHA SIKI SARILACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, "20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde anavatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz" dedi.
"RUM-YUNAN İKİLİSİNİN PROVOKASYONLARINI DİKKATLE İZLEMEKTEYİZ"
Tatar, "Kıbrıs Türk halkına kurtuluşu, özgürlüğü ve egemenliği sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ile provokasyonlarını dikkatle izlemekteyiz. Rum liderliği anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyareti 'yasa dışı' nitelemek küstahlığını gösterirken, uzantıları da bu küstahlığa destek vermektedir" ifadelerini kullandı.
"Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da oldukça düşündürücü ve esef vericidir" diyen Tatar, "Rum liderliği de bunları ayakta alkışlamakta, övgüler düzmekte, 'birlikte mücadele' çağrıları yapmaktadır. Tüm bunların aynı merkezler tarafından yönetildiğinin de farkında ve bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.