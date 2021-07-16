Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    TFF ve kulüpler 15 temmuz için mesaj yayınladılar: Hain terör örgütüne lanet yağdırdılar

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Türk spor camiası tek yürek olurken, kulüpler ve yayınladıkları mesajlarla 15 Temmuz’u anıp bu uğurda şehit ve gazi olanları unutmadılar.

    Unutmadık unutmayacağız

    Futbol camiası, federasyonlar ve kulüpler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı ve FETÖ'nün hain darbe girişimini lanetledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun internet sitesinde "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" başlığıyla yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır... Bu alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki demokrasi ordumuz tarafından bertaraf edilmiştir...Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

    Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray başta olmak üzere birçok Türk kulübü de 15 Temmuz için birlik ve beraberlik mesajı yayınladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bağ-Kur emeklisinin parası hesapta
    Haberler Spor TFF ve kulüpler 15 temmuz için mesaj yayınladılar: Hain terör örgütüne lanet yağdırdılar