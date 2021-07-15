Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 15 Temmuz mesajları
Türk sporunun lokomotif kulüpleri, hain terör örgütünün darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşlarımızı unutulmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı. Paylaşılan mesajlarda 15 Temmuz'un birlik ve beraberlik günü olduğu, vatanın bölünmezliği vurgulandı.
'Destanlarının şahidi, yadigârlarının ebedi emanetçisiyiz. 15 Temmuz'un Aziz Şehitlerine sonsuz rahmet, sonsuz şükran…'
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu vatan için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun internet sitesinde "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" başlığıyla yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Hain terör örgütü, o karanlık gecede, milli ordumuza ait silahlarla 251 vatandaşımızı şehit etmiş, Gazi Meclisimize bomba atmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp dikta rejimini tesis etmek istemiştir. Bu alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki demokrasi ordumuz tarafından bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz'da tüm dünya milletimizin yüksek karakterine bir kez daha tanıklık etmiş, bizlere sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu göstermiştir. Futbol ailemiz de, demokrasi direnişinde devletimizin yanında yer almış, darbelere karşı durmuştur. Ülkesine ihanet edenler bir kez daha bilmelidir ki, kahraman milletimizin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Kanıyla ve canıyla vatanını koruyarak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bizlere miras bırakan kahramanlarımızı unutmadık ve hep kalbimizde yaşatacağız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."