SON DAKİKA: MİT'ten Duhok'ta nokta operasyon! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
SÖZDE YÖNETİCİLER İLE EYLEMCİ KADROLAR ARASINDA İRTİBAT KESİLDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK terör örgütü kadrolarının etkisiz hale getirildiği sınır ötesinde yürütülen operasyonlar, örgütün sözde yöneticileri ile eylemci kadrolar arasında irtibatın kesilmesini sağladı.
Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensupları, PKK'lı teröristler üzerindeki hakimiyetini kaybetti.